«Купе №3», стендап-шоу и «Живые и мертвые»

Эти выходные в Краснодаре обещают быть насыщенными: жителей и гостей города ждут стендап-концерты, театральные постановки, DJ-сеты и свежие кинокартины. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».

Фото: Евгений Евтюхов, Михаил Брацило Юрий Башмет

Какие концерты посетить

29 августа в 18:00 в «ДК Железнодорожников» состоится юмористическо-терапевтическое шоу «Что у вас случилось?». На сцене выступят комики Богдан Лисевский, Лиза Варвара Аранова и Костя Пушкин. Артисты пригласят смельчаков из зала поделиться личными проблемами. В формате живого диалога, где юмор сочетается с эмпатией, комики-терапевты вместе со зрителями разбирают самые необычные ситуации и ищут решения, которые рассмешат и вдохновят одновременно.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

29 августа в 20:00 в Tulum Terrace впервые выступит c DJ-сетом Karena Macarena — поп-исполнитель, блогер и юморист. Певец исполнит хиты «Роза», «Дигидинь», «Ломай». В DJ-сете сочетается теплый прогрев, энергичный подъем и кульминация на пике ночи.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (18+)

29 августа в 20:00 в баре «Ринго» пройдет стендап-концерт Please, StandUp. Зрителей ждут непредсказуемые истории, острые шутки, мощная энергия сцены и атмосфера «ночи, которую хочется пережить еще и еще».

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

30 августа в 23:00 в ресторане «Архитектор» состоится концерт D’Maselle —российского диджея и продюсера. Михаил Месхия, выступающий под псевдонимом D’Maselle, создает музыку в жанрах электронной и танцевальной сцены, включая элементы house и techno. Его сеты динамичны и погружают слушателей в особую атмосферу: треки подбираются так, чтобы удерживать внимание и вовлекать в танец с первых секунд.

Стоимость билетов — от 2000 руб. (18+)

30 августа в 20:00 в «Ринго» пройдет «Битва комиков». Участники клуба сразятся за титул «Комик недели» и приз 10 тыс. руб., заработанный за один вечер. Победителя определят зрители: кто соберет самые громкие аплодисменты, тот и получит деньги.

Стоимость билетов — от 700 руб. (16+)

30 августа в 20:00 в этно-дворике Tulum состоится DJ-show Marrakesh rituals by Mr. Temch. Прощаемся с летом под звуки дерзкой и мистической музыки, пробуждающей древние ритмы. Вас ждет атмосфера Марракеша с его зноем, пряными ароматами и гипнотическими ритмами.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

30 августа в 17:00 в Standup Bar Krasnodar состоится стендап-вечер «7 комиков». В программе — свежие шутки, импровизационные номера и индивидуальный подход к юмору от талантливых комиков, как из Краснодара, так и из других городов.

Стоимость билетов — от 600 руб. (18+)

31 августа в 20:00 в баре «Оборотень» проходит шоу «Южная импровизация», где юмор рождается прямо на глазах у публики: команда импровизаторов создает комедийное представление в реальном времени, основываясь на идеях, предложенных зрителями.

Стоимость билетов — от 500 руб. (18+)

31 августа в 20:00 в «Ринго» пройдет стендап-шоу «Лучшее за неделю. Стендап». Среди выступающих — артисты, обладающие миллионами просмотров в социальных сетях и тысячами просмотров на различных видеохостингах.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

Какие спектакли посмотреть

29 августа в 20:00 в студии арт-пространства «Свои» покажут спектакль «Купе №3» по пьесе Ульяны Михальцовой. Задумывались ли вы о таинстве путешествия на поезде? Почему именно этот состав притянул вас, а эти незнакомцы оказались рядом? Какие уроки они несут в себе, какие сокровенные мысли вы готовы им открыть? Станут ли эти встречи лишь мимолетным эпизодом, или же завяжутся в прочные узы дружбы, способные выдержать испытание временем? А может быть, именно здесь, в этом движущемся мире, вас ждет встреча с любовью? «Свои» приглашают вас услышать пять историй, случайно подслушанных в «Купе №3». Быть может, их встреча была предопределена?

Стоимость билетов — 1300 руб. (16+)

29 августа в 18:30 и 30 августа в 17:00 в Театре драмы имени Горького представят бенефисный спектакль «Из жизни ископаемых», посвященный легендарным актерам краснодарской сцены. Эти мастера театра — подлинные титаны, чье искусство с годами лишь обогащается, вдохновляя зрителей и служа ориентиром для молодого поколения артистов.

В постановке каждый из них выходит на сцену в специально созданной роли, раскрывая новые грани своего таланта. Спектакль построен на новеллах о людях зрелого возраста, чьи судьбы наполнены опытом и внутренней силой. Но даже они остаются уязвимыми: способны ошибаться, сохраняют наивность, иронию, чувственность и способность заблуждаться.

Стоимость билетов — от 900 руб. (18+)

29 августа в 20:00 и 30-31 августа в 19:00 в театре «Мой» покажут спектакль «Риверсайд Драйв» по пьесе Вуди Аллена. В центре истории — Джим, решивший расстаться со своей любовницей Барбарой. Он по-прежнему любит жену, а роман с Барбарой воспринимает как симптом кризиса среднего возраста. Однако их разговор на Риверсайд-драйв внезапно прерывает появление странного бездомного, страдающего шизофренией и носящего «шапочку из фольги». Пытаясь избавиться от навязчивого собеседника, Джим неожиданно делится с ним своей жизненной историей.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

29 августа в 20:00 и 31 августа в 19:00 в Доме мецената состоится театрализованная лекция «Русалка». Зрителей ждет увлекательное путешествие в мир мифов и легенд, где особое внимание уделено образу русалки и его трансформациям в культуре. Опытный историк и искусствовед расскажет о происхождении этих преданий, их смыслах и изменениях на протяжении веков. Формат лекции с элементами театрализации позволит не только услышать факты, но и прочувствовать атмосферу древних историй.

Стоимость билетов — от 2500 руб. (16+)

31 августа в 19:00 в Музыкальном театре «Премьера имени Л. Г. Гатова» покажут музыкально-драматический спектакль «Живые и мертвые. Солдатами не рождаются». Проект Юрия Башмета по роману Константина Симонова посвящен исследованию человеческой природы в условиях войны. Это не военная хроника, а размышление о людях, чье внутреннее состояние соединяет ярость и сомнения, слабости и силу духа. Спектакль акцентирует внимание на трагическом и героическом, показывая их как две стороны одной реальности.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Краснодара показ боевика-антиутопии «Голодные игры: баллада о змеях и певчих птицах». Приквел саги переносит зрителей в прошлое Панема, когда Кориолан Сноу еще только делал первые шаги в политике. Картина исследует тему власти и личного выбора в условиях безжалостной борьбы.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+).

Также в прокате — японский психологический триллер «Выход 8», впервые представленный на Каннском кинофестивале 2025 года вне конкурса. Герой оказывается в бесконечном подземном переходе, где таинственный выход №8 становится единственной надеждой. Однако пространство живет по своим законам, и нарушение правил оборачивается возвращением в начало пути.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+).

Еще одна новинка — американский боевик «Диспетчер». Главный герой киноленты — Эш, специализируется на урегулировании корпоративных конфликтов. Новый вызов связан с бывшей сотрудницей биотехнологической компании, обнародовавшей секретные разработки. Ее жизнь в опасности, и Эшу предстоит вмешаться.

Стоимость билетов — от 690 руб. (18+).

Кроме того, продолжается показ триллера «Девушка Миллера». История молодой женщины, оказавшейся в ловушке криминальных связей, сочетает драму, элементы романтики и напряженный детективный сюжет. Атмосферная режиссура и сильная актерская игра делают фильм заметным событием кинопроката.

Стоимость билетов — от 480 руб. (18+).

Куда сходить еще

30 августа в 15:00 в Японском саду пройдет выступление-дискуссия «Эстетические категории и принципы: от минимализма до избыточности». Лекцию проведет Наталья Бакина — член Ассоциации искусствоведов России, автор курсов по культуре Японии и куратор выставочных проектов. В программе — разбор ключевых областей японского искусства, основ мировосприятия и влияния традиций на современность.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+).

31 августа в 11:00 в Японском саду состоится лекция «Идеалы японской красоты сквозь призму времен и традиций». Будут рассмотрены каноны красоты в японской культуре, их изменения с течением времени и исторические примеры. Лекцию проведет Наталья Бакина.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+).

