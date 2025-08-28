Мэр Самары опроверг сообщения об эвакуации одного из районов города

Мэр Самары Иван Носков назвал фейковыми сообщения об эвакуации одного из районов города, которые распространялись от его лица. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Не поддавайтесь на провокации и доверяйте только официальным источникам информации!»,— написал Иван Носков.

Также мэр Самары призвал сотрудников СМИ и администраторов каналов не распространять информацию без тщательной проверки. Он отметил, что для получения официальных комментариев всегда можно обратиться в пресс-службу администрации города.