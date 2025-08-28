Ростов получит 1,5 млрд на ливневую канализацию в 2025 году

Ростовская область получит около 1,5 млрд руб. на строительство ливневой канализации в Левенцовском жилом районе. Средства поступят из казначейских инфраструктурных кредитов. Об этом заявил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

По словам руководителя региона, общий размер кредита составляет 8,7 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. будет использовано в 2025 году. Инфраструктурный кредит для Ростовской области стал одним из самых крупных, одобренных для российских регионов в 2025 году.

«Финансирование будет направлено на создание системы водоотвода на Левенцовке, где каждый сильный дождь превращается в настоящее стихийное бедствие. Проект одобрен, паспорт оформлен. Первые полтора млрд в этом году мы получим, проект начнем реализовать»,— заключил господин Слюсарь.

Валентина Любашенко