Власти Геленджика ищут добровольцев для тушения лесного пожара

Администрация Геленджика обратилась к жителям города с просьбой принять участие в тушении лесных пожаров. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сбор добровольцев состоится 29 августа в 7:00. Добирающихся на личном транспорте ждут к 8:00 в районе Компасовой Щели, для остальных будет организован трансфер с 3-го км Сухумского шоссе.

Для участия необходимо зарегистрироваться в чат-боте муниципального центра управления, указав ФИО, контактный телефон и наличие автомобиля. В ответном сообщении добровольцам направят координаты места сбора.

Отмечается, что работы проходят в труднодоступной местности. Участникам рекомендовано надеть закрытую обувь и одежду, защищающую тело, взять головной убор, питьевую воду и при наличии ранцевый огнетушитель.

Пожар в лесу под Геленджиком возник после ночной атаки БПЛА на Краснодарский край. Огонь охватил как минимум 17 га леса.

Вячеслав Рыжков