В Ростовской области обследовали 83% валового сбора пшеницы

В Ростовской области завершилась уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур, но продолжается уборка поздних зерновых и технических культур. Донской филиал ФГБУ «ЦОК АПК» (центр определения безопасности и качества продукции) обследовал 83% валового сбора зерна пшеницы, отобрал 11,6 тыс. проб и провел более 215 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории.

Специалисты устанавливают класс продукции по 19 показателям, опираясь на наихудший показатель. Так, по предварительным результатам исследования для мягкой пшеницы: третий класс – 44%, четвертый класс – 41%, пятый класс – 15%. В твердой пшенице выявлено 76% зерна третьего класса, 22% – четвертого класса и 2% – пятого класса. Уточняется, что свойства зерна четвертого класса свидетельствуют о широких возможностях его использования в продовольственных целях, уточняют в лаборатории.

В сообщении также приводят данные минсельхоза региона, по которым на 25 августа ранних зерновых и зернобобовых обмолотили на площади 3,2 млн га, что составляет 100% от плана. Валовой сбор составил 8,2 млн т (в 2024 году – 10,9 млн т) при средней урожайности 25,9 ц/га (в 2024 году – 33 ц/га). Уборка поздних зерновых к этому моменту составила 8,5 тыс. т с площади 7,7 тыс. га при урожайности в 11,1 ц/га.

Константин Соловьев