В Татарстане создали комиссию для рассмотрения кандидатов в мэры Казани

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов утвердил состав комиссии для предварительного рассмотрения кандидатов на пост главы Казани. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте раиса региона.

Председателем комиссии назначен Асгат Сафаров, руководитель администрации раиса. Его заместителем стал первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Секретарем комиссии назначен Ильнур Гарипов, начальник управления раиса по работе с территориями. В состав комиссии также вошли Марс Бадрутдинов, начальник управления по антикоррупционной политике, Александр Белов, руководитель департамента госслужбы и кадров, и Лилия Маврина, секретарь Госсовета республики.

Кандидаты на должность мэра должны в течение четырех рабочих дней предоставить письменное заявление о согласии и необходимые документы. Комиссия проверяет их достоверность и может пригласить кандидатов на собеседование. После этого проводится рейтинговое голосование, и господину Минниханову предоставляется список из не менее двух и не более пяти кандидатов для окончательного решения.

В марте 2025 года в России вступил в силу закон, согласно которому мэры региональных центров избираются из числа кандидатов, предложенных главами регионов. Мэра Казани будут выбирать из кандидатур, представленных раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. За принятие соответствующего закона депутаты Госсовета республики проголосовали еще в июне этого года.

Влас Северин