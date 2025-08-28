Мэра Владимира Дмитрия Наумова арестовали по делу о мошенничестве

Октябрьский районный суд во Владимире отправил в СИЗО на 1 месяц и 29 дней (до 25 октября) мэра города Дмитрия Наумова. Он проходит фигурантом по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах могли содержаться сведения, подпадающие под гостайну, сообщило региональное издание «Зебра».

Ранее сообщалось, что господин Наумов мог быть участником схемы по распределению земель на местных кладбищах. Издание «Зебра» уточняло, что правоохранители подозревают мэра в связях с преступной группировкой «кладбищенская мафия», членов которой ранее задержали.

О задержании Дмитрия Наумова стало известно 27 августа. Силовики проводили следственные действия в администрации мэра. Владимирское отделение партии «Единая Россия» также решило приостановить членство господина Наумова.

Никита Черненко