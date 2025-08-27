«Единая Россия» решила приостановить членство мэра Владимира

Владимирское отделение партии «Единая Россия» готовит документы для приостановления членства главы Владимира Дмитрия Наумова. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального отделения.

Дмитрий Наумов

Фото: Администрация Владимира

Фото: Администрация Владимира

В администрации города проходят следственные действия, которые касаются работы мэра. «Местное отделение сейчас работает с документами, чтобы приостановить членство», — сообщили в региональном отделении.

Согласно данным сайта мэрии, Дмитрий Наумов занимает пост главы Владимира с 21 ноября 2022 года. До этого он был главой администрации Гороховецкого района Владимирской области с 2021 по 2022 год.