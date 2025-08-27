В администрации Владимира проводят следственные действия после задержания мэра

Следственные мероприятия идут в администрации города Владимира после задержания мэра Дмитрия Наумова. Правоохранители интересуются работой чиновника. Об этом сообщило «РИА Новости».

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, главу города подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По предварительной информации, дело может быть связано с землями на местных кладбищах. Официальных сообщений от силовых ведомств пока не поступало.

Господин Наумов стал мэром Владимира в 2022 году. До этого он с 2019 года был главой администрации Гороховецкого района Владимирской области. Чиновник также заведовал отделом управления имуществом, землеустройством, строительством и архитектурой.

Никита Черненко