«Астраханьавтодор» взыскивает с московского «МИД» 178 млн рублей

ГКУ АО «Управление автомобильными дорогами общего пользования „Астраханьавтодор“» 25 августа подало три иска к московскому ООО «Мосты и дороги» (МИД) на общую сумму 177,9 млн руб. Детали дел пока неизвестны.

ООО «Мосты и дороги» зарегистрировано в 2010 году в Москве. Компания занимается содержанием дорог и автомагистралей. С 5 февраля 2025 года МИД возглавляет Андрей Кутищев, который является владельцем банкротящегося петербургского ООО «Строй Коттедж». Ранее ООО «МИД» принадлежало Андрею Косинову, Александру Селезневу и Всеволоду Никольскому. С 2024 года фирмой владеет Тимирхан Умархаджиев, а с 2025 года — Андрей Попков и Анна Кутищева. По итогам 2024 года юрлицо заработало 29 млн руб. при выручке 1,2 млрд руб. Стоимость активов составила 240 млн руб., дебиторская задолженность — 470 млн руб., кредиторская — 1,2 млрд руб. В отношении МИД открыто 199 исполнительных производств на сумму 117 млн руб. Организация участвовала в роли поставщика в 162 государственных закупках на сумму 21,2 млрд руб. Среди главных заказчиков: ФКУ Упрдор «Россия» (9,2 млрд руб.), ГКУ АО «Астраханьавтодор» (7 млрд руб.) и ФКУ «Центравтомагистраль» (1,8 млрд руб.) С 13 февраля этого года МИД входит в реестр недобросовестных поставщиков.

В начале августа этого года «Астраханьавтодор» объявил тендер стоимостью 29,9 млн руб. на содержание автомобильных дорог общего пользования в регионе. В перечень входят 11 объектов в Черноярском районе Астраханской области. 25 августа заказчик подписал договор с местным ООО ПКФ «МНК». До 19 декабря этого года компания должна проводить надзор за указанными в контракте дорогами.

ООО ПКФ «МНК» учреждено в Астрахани в августе 1999 года. Основной вид деятельности - строительство дорог и автомагистралей. С апреля 2025 года фирмой руководит Рачик Казарян, он также владеет ООО «Овер Си», которое занимается внутренними водными грузоперевозками. С 2015 года МНК принадлежит его отцу Роберту Казаряну. За 2024 год доход юрлица составил 9,6 млн руб. при обороте 314 млн руб. Стоимость активов - 89 млн руб., дебиторская задолженность - 144 млн руб., кредиторская - 299 млн руб. Фирма участвовала в роли поставщика в 44 государственных закупках на сумму 657,6 млн руб. Главные заказчики: управление дорожного хозяйства и транспорта мэрии Астрахани (164,7 млн руб.), ГКУ «Астраханьавтодор» (143,5 млн руб.).

В сентябре прошлого года «Астраханьавтодор» заключало аналогичный контракт на те же объекты с ООО «МИД», но на 101,7 млн руб. Московской фирме требовалось содержать автодороги до 30 июня 2026 года. По данным «ЕИС Закупки», компания получила аванс в размере 19,42 млн руб., отработала эти деньги, а затем 3 марта этого года стороны приняли решение о расторжении контракта.

Всего МИД с декабря 2018 по август 2024 заключило с «Астраханьавтодором» 42 госконтракта на сумму более 7 млрд руб. Больше половины контрактов не были исполнены до конца и расторгнуты либо по соглашению сторон, либо по решению заказчика. Так, в феврале этого года «Астраханьавтодор» через суд расторг с МИД контракт стоимостью 2,16 млрд руб. на завершение строительства восточного обхода Астрахани. Подрядчику с ноября 2021 года до конца июля 2026 года предстояло построить 7,6 км трассы, соединяющей село Яксатово и поселок Кирпичного завода в Приволжском районе. Однако позже заказчик потребовал завершить работы досрочно в 2024 году. Но из-за санкций было принято решение вернуться к изначальному сроку. Тем не менее МИД с обязательствами по контракту не справился. Компания неоднократно нарушала график работ, из-за чего была оштрафована на 96 млн руб.

В июле этого года «Астраханьавтодор» вновь объявил аукцион на завершение строительства трассы под Астраханью. Максимальная цена контракта возросла на на 23,4% и составила 2,7 млрд руб. 11 августа контракт был заключен с ООО «Партнер». До 20 декабря 2027 года фирма должна закончить строительство восточного обхода.

ООО «Партнер» зарегистрировано в селе Урвань Кабардино-Балкарской Республики в августе 2003 года. Компания специализируется на строительстве дорог и автомагистралей. С апреля 2022 года ее возглавляет Тимур Бугов, а владельцем фирмы июля 2023 года является Ислам Забаров. До этого юрлицо принадлежало Олегу Закаеву. Доход «Партнера» за 2024 год составил 17 млн руб. при выручке 2 млрд руб. Стоимость активов — 343 млн руб., дебиторская задолженность — 97 млн руб., кредиторская — 181 млн руб. Организация участвовала в роли поставщика в 72 государственных закупках на сумму 20,8 млрд руб. Основные заказчики: ФКУ Упрдор «Кавказ» (15,9 млрд руб.), ГКУ КБР «Управдор» (2,5 млрд руб.), ФКУ Упрдор «Каспий» (855,5 млн руб.).

