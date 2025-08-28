Ветеран СВО впервые возглавил одну из школ Свердловской области

Бывший участник специальной военной операции (СВО) России на Украине Владимир Стерхов возглавил школу №43 в Екатеринбурге, сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в ходе выступления на педагогическом совещании работников образования города. Он добавил, что бывший военный является финалистом программы «Управленческие кадры Урала» по переобучению бойцов в управленцев.

«Впервые в истории города и области одну из школ Екатеринбурга возглавил участник СВО. Уверен, что педагогический и боевой опыт помогут ему транслировать молодежи правильные смыслы, грамотно вести патриотическую и воспитательную работу»,— заверил господин Паслер.

По данным полпредства Уральского федерального округа (УрФО), Владимир Стерхов начинал службу кинологом с овчаркой, обученной искать преступников. После начала СВО в феврале 2022 года он отправился в зону боевых действий, позже устроился преподавателем в гимназию №47 Екатеринбурга. «Мы наконец-то сможем разрушить глупые стереотипы, что если человек взял в руки автомат, он только на это и способен, но это большая ошибка»,— сказал Владимир Стерхов.

Власти Свердловской области создали «Управленческие кадры Урала» после призыва президента Владимира Путина запустить в субъектах РФ программы по переобучению ветеранов СВО в государственных и муниципальных служащих. Сменить свою профориентацию изъявили желание более 600 человек, из них в первый поток проекта зачислили 66 уральцев. В частности, 31 ветеран начнет обучение в сентябре, еще 35 бойцов приступят к занятиям после демобилизации.

Подробнее о том, как в уральских регионах началось переобучение бойцов в управленцев — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев