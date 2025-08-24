«Опыт управления на СВО должен положительно сыграть в мирной жизни»

Более 170 ветеранов специальной военной операции (СВО) начали освоение приемов ораторского мастерства, навыков командной работы и знаний о деятельности органов власти Свердловской области и регионов «тюменской матрешки» в рамках аналогов программы «Время героев». Они рассказали «Ъ-Урал», что после выпуска намерены решить проблемы в сфере ЖКХ, усилить поддержку бывших бойцов с инвалидностью и внедрить в гражданскую жизнь опыт управления с СВО для устранения «недоработок на местах».



Власти уральских регионов создали аналоги программы «Время героев» после призыва президента Владимира Путина запустить проекты по переобучению ветеранов СВО в государственных и муниципальных служащих в субъектах РФ. Глава государства на съезде «Единой России» 14 декабря заявил, что готовить управленцев из бойцов на тот момент стали в семи регионах страны, включая Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра) — губернатор Руслан Кухарук анонсировал разработку программы «Герои Югры» за пять дней до выступления российского лидера.

Проект «Время героев» стартовала по поручению Владимира Путина в мае 2024 года. Ее цель — подготовить руководителей для органов власти и государственных корпораций из числа участников и ветеранов СВО. Обучение в первом потоке программы прошли 83 бойца, включая Артема Жогу и Александра Загайнова. Позже господин Жога был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО), господин Загайнов — главным советником департамента по вопросам внутренней политики уральского полпредства.

В течение двух месяцев к предложению господина Путина прислушались остальные регионы «тюменской матрешки» и Свердловская область. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов 18 декабря объявил о запуске программы «Герои Ямала», 17 января на тот момент глава Среднего Урала Евгений Куйвашев сообщил о создании проекта «Управленческие кадры Урала», губернатор Тюменской области Александр Моор 13 февраля провел первое заседание оргкомитета программы «Боевой кадровый резерв».

Всего пройти обучение в них и стать управленцами изъявили желание более 3,1 тыс. человек, из которых в первый поток зачислили 174 ветерана и 96 действующих бойцов.

В разговоре с «Ъ-Урал» участники четырех региональных аналогов проекта «Время героев» рассказали о начале смены своей профориентации и о планах после прихода к власти.

«Управленческие кадры Урала»

Из более чем 600 бойцов, которые заявились на свердловский аналог программы «Время героев», только 31 отобранный уралец начнет обучение в сентябре, еще 35 человек приступят к занятиям после демобилизации, рассказал участник проекта Константин Вольхин.

По словам ветерана, он получил медаль «За отвагу» после задержания участника диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в городе Голая Пристань (Херсонская область), чем уберег от ранений сотрудников Росгвардии.

«Кроме погон 17 лет я ничего и не носил, вся трудовая деятельность была связана со службой. Я бы еще работал, но в декабре наш отряд расформировали, и пришлось покинуть Росгвардию»,— добавил подполковник полиции в отставке.

Господин Вольхин подчеркнул, что записался на программу «Управленческие кадры Урала» для продолжения служения государству и устранения «недоработок на местах, когда решение ряда вопросов по развитию территории откладываются в долгий ящик». «СВО как революция для человека, если ему на гражданке надо месяц-год раскачаться и начать новый проект, то там кинули в зону боевых действий и дали три недели на выполнение всех задач — это открывает в нем новые возможности. Задачи ставятся четко и выполняются быстро, этот опыт управления на СВО должен положительно сыграть в мирной жизни»,— заверил ветеран.

«Герои Ямала»

Организаторы ямальского аналога проекта «Время героев» включили в первый поток программы 62 человек из 919 заявившихся: 32 северянина приступят к обучению в сентябре, 30 бойцов — после возвращения из зоны СВО, сообщил ветеран Денис Туровский.

Как рассказал участник программы, перед зачислением он штурмовал позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Водяное (Донецкая народная республика; ДНР) в 2023 году, за что получил медаль Жукова.

«Содействовали батальону "Сомали", по итогу вся группа была затрехсотена (ранена.— "Ъ-Урал"), включая меня, я был тяжелый, но мы забрали немало позиций у противника»,— сказал лейтенант в отставке.

По его словам, после прихода в сознание он около часа укрывался от дронов под листом сайдинга перед тем, как проползти 300 метров до российских позиций. «Запросил эвакуацию, и 3,5 км меня несли на носилках. По пути прятали, налетала "Баба-Яга" (дрон.— "Ъ-Урал"), поэтому дорога заняла более 10 часов»,— пояснил господин Туровский, добавив, что уволился из армии в связи с присвоением категории «Д» (не годен к военной службе).

Первая встреча участников «Героев Ямала», по словам ветерана, началась с занятий по ораторскому мастерству и с работы в команде.

«Группу поделили и дали задачки, по типу цыган купил лошадь за определенное количество рублей, продал, затем снова купил и продал. Требовалось посчитать выручку и убедить свой стол в правильности ответа, потом и других участников. Организаторы смотрели, какими методами идет убеждение, кто ты здесь — лидер, аналитик или другая роль»,— пояснил Денис Туровский.

Он добавил, что бойцов попросили выступить с самопрезентацией — рассказать о себе до СВО, во время и после нее, выделить проблемы для самореализации и пути их решения.

Господин Туровский пояснил, что обучение состоит из четырех модулей и продлится год. «В округе есть небольшие недоработки, хочу внести свой вклад в развитие родного Ноябрьска и региона в целом. Улучшить работу в сферах ЖКХ, дорожного строительства и поддержки инвалидов СВО»,— подчеркнул ветеран.

«Боевой кадровый резерв»

В Тюменской области 34 человека из 1169 заявившихся на региональный аналог программы «Время героев» уже прошли тренинги по ораторскому мастерству, командообразованию и самопрезентации, еще 31 боец приступит к смене своей профориентации после выполнения задач в зоне СВО, сказал ветеран Семен Аполонов.

Он пояснил, что стал участником проекта после разведывательного выхода в лесном массиве на Краснолиманском направлении (ДНР) в мае 2022 года, в результате которого подорвался на противопехотной мине и получил осколочное ранение. «Полгода не мог ходить, пришлось заново учиться. Перенес 22 операции, восстановился, однако по состоянию здоровья был уволен с военной службы с категорией "Д"»,— рассказал господин Аполонов, добавив, что за успешное выполнение боевых задач получил медаль «За отвагу».

По словам ветерана, участники программы будут перенимать управленческие навыки на протяжении года — пройдут четыре очных модуля, каждый из которых продлится по 11 дней, и получат в наставники «опытных руководителей».

«Пришел сюда, чтобы стать более полезным для региона и страны. Я защищал Родину с оружием в руках, а теперь хочу развивать ее»,— подчеркнул Семен Аполонов.

«Герои Югры»

В рамках окружного аналога проекта «Время героев» 77 бойцов из 486 заявившихся на программу приступили к обучению уже в марте, подчеркнул ветеран Сергей Фоменко. По его словам, он был зачислен после выполнения боевых задач с села Артемовка до города Часов Яр (ДНР) в 2024 году, в результате которых получил медаль «За храбрость» II степени. «Когда возвращались назад, нас накрыли артиллерией и запустили "птичек" (беспилотники.— "Ъ-Урал"), один из дронов сбросил гранату над нами, я прикрыл связиста — взрыв произошел вблизи от нас. Как стали выбираться, мне под ноги прилетела мина, подбросило на 4,5 метра, смог очнуться через 2,5 часа»,— сказал господин Фоменко, добавив, что был доставлен в госпиталь с осколком в правой руке, шестью сломанными ребрами и потерянным глазом.

«Дома в Сургуте была тоска, постоянно названивал парням, узнать, кто живой, отправлял гуманитарочку. Решил подать заявку на "Герои Югры", интересно работать с обществом и продолжать служение Родине»,— рассказал ветеран.

Сергей Фоменко пояснил, что первый двухнедельный модуль из пяти прошел в Ханты-Мансийске, где участники программы прослушали лекции и выбрали наставника: начиная с губернатора Руслана Кухарука, заканчивая главами муниципалитетов. «Я выбрал мэра Сургута Максима Слепова, так как вижу в нем лидера, который умело руководит городом. Он объясняет, как пишутся постановления, как должны работать службы и как это все контролировать»,— добавил ветеран. Господин Фоменко подчеркнул, что после прохождения первого образовательного модуля в Ханты-Мансийске и второго в Нягани возвращался в Сургут для продолжения знакомства с работой главы, его заместителей и отделов администрации.

«Аналог "Время героев" переключает людей с военной службы, мы находились на передовой, видели убийства, как люди теряют жизни. Мы начинаем переключаться и обратно приходить в гражданскую жизнь, забываем о войне и начинаем думать, как помочь региону»,— сказал он.

Выпускники аналогов программы «Время героев», которые прошли слаживание и боевые действия в зоне СВО, перенастроят управленческие команды регионального и муниципального уровней на «принятие быстрых и эффективных решений», считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Скорость и качество реакции участников СВО на события — это то, чего нет у современных работников. Опыт бойцов позволит принимать властям верные решения во многих социальных ситуациях, включая и критические»,— заверил он.

