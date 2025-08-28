Экс-глава ярославского дептура перешла на работу в муниципальный санаторий

Экс-глава департамента туризма Ярославской области Галина Крохмаль пришла работать в муниципальный санаторий «Ясные зори». Об этом сообщила руководитель санатория Ольга Карулина в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Гузенко Фото: Глеб Гузенко

«В нашу команду МУЗ "Санаторий "Ясные Зори" пришла Галина Крохмаль, чему я очень рада. Галина Викторовна возьмет под свое крыло все вопросы нашего гостиничного комплекса, гостеприимства и всего того, что связано с комфортом и удобством гостей»,— написала госпожа Карулина.

Галина Крохмаль покинула пост главы департамента туризма после года работы в 2023 году. После этого госпожа Крохмаль была управляющей парк-отелем «Мазай».

Ольга Карулина возглавила санаторий в октябре 2024 года. Она сразу объявила о поиске сотрудников и желании решить «ряд проблем и сложностей, накопившихся в санатории». «Ъ-Ярославль» сообщал, что на момент назначения нового директора санаторий оказался в трудной финансовой ситуации, его долги составляли около 20 млн руб.

Алла Чижова