Продавец лабубу богатеет быстрее Уоррена Баффетта и Джеффа Безоса

Популярность лабубу обогатила главу китайской розничной сети Pop Mart — единственного официального продавца этих плюшевых игрушек. В конце прошлого года состояние Ван Мина оценивалось в $7,64 млрд. За следующие восемь месяцев, по оценкам Bloomberg, оно выросло почти в 3,5 раза и теперь составляет $26,5 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По темпам роста состояния с начала года Ван Мин входит в десятку самых богатеющих людей мира, обойдя Ларри Пейджа, Уоррена Баффетта и Джеффа Безоса. По размеру же благосостояния китайский предприниматель поднялся в рейтинге с пятой сотни на 85-е место и теперь опережает в нем, например, Вагита Алекперова и Питера Тиля.

Акции сети Pop Mart с начала года подорожали более чем на 250%. По итогам первой половины года выручка компании выросла втрое, составив 13,9 млрд юаней ($1,9 млрд). Из них 4,8 млрд пришлись исключительно на лабубу.

Монстр Лабубу: кто это и почему на него тратят миллиарды — в материале «Ъ».

Кирилл Сарханянц