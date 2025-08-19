Прибыль производителя лабубу выросла на 400%

Китайская компания Pop Mart, известная своими куклами лабубу, сообщила, что по итогам первой половины текущего года ее чистая прибыль составила 4,6 млрд юаней ($640 млн), что на 397% больше, чем за тот же период прошлого года. Выручка компании за полугодие достигла 13,9 млрд юаней ($1,9 млрд) — это на 204% больше, чем годом ранее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Игрушки лабубу, ставшие настоящим мировым хитом и даже породившие целый шквал подделок, стали главным источником прибыли компании. Популярность этой игрушки стала неожиданностью даже для руководства самой компании. В интервью Bloomberg основатель и глава Pop Mart Ван Нин заявил, что рост операций компании за пределами Китая оказался быстрее прогнозов.

Активнее всего растут продажи игрушек от Pop Mart в Северной Америке. Компания ожидает, что уже в этом году продажи ее игрушек в Северной Америке превысят продажи в Юго-Восточной Азии.

Популярность лабубу привела к тому, что рыночная капитализация Pop Mart на Гонконгской фондовой бирже достигла 373 млрд гонконгских долларов ($48 млрд), что больше, чем у таких компаний, как Ford Motor ($45 млрд) и Adidas ($35 млрд).

Монстр Лабубу: кто это и почему на него тратят миллиарды — в материале «Ъ».

Евгений Хвостик