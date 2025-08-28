В Свердловской области найдено тело пропавшего 8-летнего мальчика
В Артемовском районе спасатели обнаружили тело 8-летнего мальчика в затопленном карьере. Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, при внешнем осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, тело ребенка было найдено 28 августа на глубине порядка семи метров в 15 метрах от берега.
«В поисковых мероприятиях было задействовано три водолаза, эхолот и специальный аппарат, при помощи которого и был поднят со дна мальчик. В розыске пропавшего ребенка принимали участие более 120 сотрудников полиции, волонтеров и местных жителей, а также 3 служебно-разыскных собаки»,— отметил полковник Горелых.
Напомним, 26 августа мальчик 2017 года рождения ушел от дома по улице Загородной и не вернулся. Вечером того же дня на берегу местного карьера были найдены его вещи — футболка, джинсы и сланцы. Они были опознаны родителями. Мальчика искали более трех суток. Следственный комитет организовал проверку по факту пропажи ребенка.