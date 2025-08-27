СКР организовал проверку после исчезновения 8-летнего мальчика в Артемовском

Следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения 8-летнего мальчика Тимофея Цыпленкова в Артемовском. Как сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, днем 26 августа в городе Артемовском ребенок 2017 года рождения ушел от дома по улице Загородной и не вернулся. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера была найдена одежда мальчика — футболка, джинсы и сланцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОМВД России «Артемовский» Фото: ОМВД России «Артемовский»

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, последний раз ребенка видели 26 августа около 15 часов, когда он играл на участке перед домом. К поискам подключены полиция и волонтеры, ведется обследование карьера с участием водолазов.

«Семья, в которой воспитывается ребенок, полная, благополучная, на учете в органах ПДН не состояла. Мальчик проживает с матерью, отцом, двумя сестрами и братом, обучается во втором классе местной школы. 26 августа в вечернее время родители осуществляли обход прилегающих к месту проживания улиц, и на берегу затопленного карьера обнаружили предметы одежды сына», — отметил полковник Горелых.

Отдел МВД города Артемовского опубликовал ориентировку и просит всех, кто обладает какой-либо информацией откликнуться.

Полина Бабинцева