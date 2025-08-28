Sennheiser ликвидирует юрлицо в России

Производитель звукозаписывающего оборудования и электроники Sennheiser намерен ликвидировать свое юрлицо в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Федресурса. Соответствующее решение приняли 26 августа, в российском представительстве назначен ликвидатор.

Sennheiser приостановил поставки продукции в Россию. В 2024 году у российского подразделения компании был зафиксирован чистый убыток на сумму 44,8 млн руб.

Поставки накладных наушников премиум-сегмента от Sennheiser, Marshall, Sony и ряда других компаний прекратились после начала военных действий на Украине прекратились, о чем “Ъ” рассказывали дистрибуторы электроники. Sennheiser был в числе лидеров по продажам на маркетплейсе Ozon. Нишу Sennheiser и Marshall пытались занять китайские бренды — к примеру, Edifier.