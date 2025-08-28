Папа Лев XIV назвал ситуацию в Газе «коллективным наказанием»

Папа римский Лев XIV призвал к прекращению боевых действий в секторе Газа. Не упоминая Израиль и «Хамас», он назвал ситуацию там «коллективным наказанием» ее жителей.

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

«Я вновь обращаюсь с настоятельным призывом положить конец конфликту на Святой земле, который принес так много ужаса, разрушений и смертей,— заявил папа Лев XIV.— Я призываю освободить всех заложников, достичь постоянного прекращения огня, обеспечить безопасную доставку гуманитарной помощи и в полной мере соблюдать международное гуманитарное право». Он напомнил об «обязанности защищать гражданское население, запрете коллективного наказания, неизбирательного применения силы и насильственного перемещения населения».

С того момента, когда Лев XIV стал новым папой в мае текущего года, он неоднократно призывал прекратить войну в Газе. В июле он призвал к прекращению боевых действий и «варварства войны» в Газе. Как пишут СМИ, нынешнее обращение Льва XIV может быть связано с растущим числом сообщений о массовом голоде в секторе и новой фазой наступления армии Израиля. 22 августа ООН объявила, что положение в секторе Газа по собственной шкале организации можно охарактеризовать как «катастрофический голод».

Яна Рождественская