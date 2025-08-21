«Колесницы Гидеона» ускоряют бег

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приступила 20 августа ко второй фазе военной операции «Колесницы Гидеона» в секторе Газа. Войска взяли под контроль окраины города Газа, который считается одним из главных оплотов радикальной группировки «Хамас», готовясь взять его в осаду. Верхушка палестинского движения призвала международных посредников оказать дипломатическое давление на правительство, возглавляемое премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Отдельно вооруженное крыло «Хамаса» попыталось продемонстрировать свой сохраняющийся боевой потенциал и совершило нападение на военную базу израильтян на юге сектора Газа.

Дым поднимается над городом Газа после удара Израиля, 21 августа 2025 года Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters Палестинцы, покидающие север сектора Газа, после начала наступления Израиля, 21 августа 2025 года Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

О том, что ЦАХАЛ наращивает удары по Газе, на брифинге 20 августа сообщил официальный представитель армии бригадный генерал Эфи Дефрин. По его словам, это второй этап сухопутной операции «Колесницы Гидеона», которая стартовала 18 мая.

Сейчас, по словам генерала Дефрина, войска уже взяли под контроль окраины города Газа, зачистка которого является одной из главных целей кампании.

«"Хамас" сегодня — это уже не тот "Хамас", который был до операции,— пояснил представитель ЦАХАЛа.— Из военной террористической организации он превратился в потрепанную и израненную партизанскую организацию. Мы нанесем еще больший ущерб "Хамасу" в городе Газа, оплоте государственного и военного террора».

Незадолго до этого канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху выступила с заявлением о том, что глава правительства в преддверии интенсификации боевых действий распорядился максимально ограничить их по времени, «чтобы как можно быстрее ликвидировать последние опорные пункты террористов и добиться окончательного разгрома "Хамаса"». Отдельно господин Нетаньяху выразил особую признательность израильским резервистам, их семьям и всем военнослужащим ЦАХАЛа «за преданность и стойкость в эти решающие дни».

По словам представителей ЦАХАЛа, в ближайшее время почти 60 тыс. резервистов должны получить повестки о призыве, чтобы пополнить войска, задействованные в операции, и провести в них ротацию.

В запланированном наступлении армии должны принять участие в общей сложности пять дивизий ЦАХАЛа.

Параллельно правительство господина Нетаньяху пытается сохранить существующие каналы гуманитарной поддержки палестинцев, чтобы предотвратить критику на международном уровне. В офисе координатора действий израильского правительства на палестинских территориях (GOGAT) проинформировали, что 20 августа в сектор Газа через сухопутные КПП въехало свыше 250 грузовиков с гуманитарной помощью. По утверждению ООН, чтобы обеспечить продовольствием около 2 млн жителей сектора Газа, ежедневно необходимо направлять в сектор как минимум 600 грузовиков.

Тем временем «Хамас» призвал международных посредников оказать максимальное давление на израильское правительство, заставив его остановить операцию. «Объявление террористической оккупационной армии о начале операции против города Газа и его почти миллиона жителей и перемещенных лиц показывает вопиющее пренебрежение к усилиям посредников,— говорится в заявлении радикального движения.— Призываем посредников оказать максимум давления на Израиль, чтобы заставить его прекратить войну на истребление палестинского народа».

Вооруженное крыло группировки попыталось продемонстрировать ее сохраняющийся боевой потенциал. 20 августа членам «Хамаса» удалось прорваться на базу ЦАХАЛа в окрестностях города Хан-Юнис на юге сектора Газа.

По версии израильской армии, боевики выбрались из тоннеля, расположенного примерно в 40–50 м от КПП, и разделились на три группы. Одна расположилась на земляной насыпи для огневого прикрытия атакующих, вторая прорвалась в казарму, где должны были находиться военнослужащие, а третья попыталась окружить здание. Однако в ЦАХАЛе утверждают, что смогли дать отпор нападавшим. Перестрелка длилась около пяти минут, в результате чего все боевики были ликвидированы. Трое израильских военнослужащих получили ранения.

Сценарий с возобновлением переговорного процесса, по-видимому, правительством Нетаньяху сейчас не рассматривается. По словам неназванных израильских чиновников, еврейское государство не намерено отправлять группу своих представителей ни в Катар, ни в Египет — страны, которые принимали у себя непрямые переговоры между Израилем и «Хамасом». При этом политическое руководство Израиля, утверждают источники, приняло решение не реагировать на последнее предложение «Хамаса» вернуться к переговорам о прекращении огня, направленное израильтянам 18 августа.

Нил Кербелов