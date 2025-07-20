Папа Лев XIV призвал покончить с «варварством войны» в Газе

Папа римский Лев XIV вновь призвал к прекращению боевых действий и «варварства войны» в секторе Газа, сообщает Reuters. Понтифик также выразил глубокую скорбь в связи с авиаударом Израиля по единственному католическому храму в Газе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

«Я призываю международное сообщество соблюдать гуманитарное право и уважать обязательства по защите гражданского населения, а также запрет на коллективное наказание, неизбирательное применение силы и насильственное перемещение населения»,— заявил папа римский.

Аналогичное заявление понтифик сделал 17 июля, сразу после израильского удара по церкви в секторе Газа. В результате авиаудара погибли три человека, еще девять получили ранения, трое из них — тяжелые. Среди пострадавших — приходской священник Габриэль Романелли, бывший личным другом предшественника Льва XIV, папы Франциска.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выразил глубокое сожаление по поводу «случайного снаряда», попавшего в католическую церковь Святого семейства в Газе. Он заверил, что Израиль расследует инцидент и по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест. По сообщению пресс-службы израильской армии, осколки снаряда попали в церковь по ошибке.

Кирилл Сарханянц