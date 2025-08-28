Адыгее направят 432 млн рублей на модернизацию водопроводной сети

Правительство РФ выделит Адыгее 432 млн руб. на реализацию четырех инфраструктурных проектов, в том числе модернизацию водопроводной сети в Майкопе и Энеме. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В Майкопе реконструируют 1,9 км существующих сетей и построят 7,7 км новых водопроводных труб на территории бывшего аэропорта. Планируется, что объекты создадут условия для водоснабжения земель под частное домостроительство льготным категориям жителей.

В Энеме построят 6 км сетей водоснабжения и 5,6 км сетей водоотведения для обеспечения стабильного водоснабжения местных жителей

В рамках строительства будут использованы казначейские инфраструктурные кредиты и внебюджетные средства. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что проекты позволят решить проблему изношенности коммунальных сетей, развить систему водоснабжения и поддержать жилищное строительство

По информации вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, на реализацию 53 одобренных проектов в 20 регионах направят 27,6 млрд руб. В рамках лимитов кредитов на исполнение контрактов на модернизацию ЖКХ заявки 57 регионов получили одобрение на сумму 146,75 млрд руб.

Вице-премьер призвал глав регионов держать под контролем подписание соглашений и выполнение работ, отметив, что проекты улучшат качество коммунальных услуг для сотен тысяч граждан.

Анна Гречко