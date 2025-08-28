В Ростовской области только 15% изначальных подрядчиков сдают объект

В Ростовской области только 15% изначально выбранных подрядчиков, выбранных для строительства, сдают объекты. Остальные эпизоды – это вторые и третьи подрядчики, которые приступают к продолжению возведения объектов. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в рамках пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По словам господина Слюсаря, задержки в сдаче объектов возникают после возбуждения уголовных дел, проведения аудитов проверки проделанной работы и потраченных денег, а также расторжений и переподписаний контрактов.

Такая ситуация может возникать из-за того, что заказчиками зачастую выступают главные врачи, директора школ и другой персонал муниципальных организаций. В таком случае Юрий Слюсарь предложил вернуться к квалифицированному заказчику, организации, которая профессионально подготавливает техническое задание, способна проводить оплату, контролировать проекты и принимать решения в чрезвычайных ситуациях.

Константин Соловьев