В Белом доме осудили «высокомерие» покупающей российскую нефть Индии

Индия могла бы «уже завтра» добиться снижения американских пошлин на 25%, если бы прекратила импорт нефти из России, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро. Он сказал, что был озадачен решением Индии не отказываться от покупки российской нефти после повышения пошлин США на индийские товары до 50%.

«Меня беспокоит, что индийцы ведут себя так высокомерно. Они говорят: "Это наш суверенитет. Мы можем покупать нефть у кого захотим"»,— сказал господин Наварро в интервью Bloomberg. Он назвал премьер-министра страны Наренду Моди великим лидером и заявил, что Индией руководят умные люди. «Но, глядя нам прямо в глаза, они говорят: "Мы не собираемся прекращать закупать российскую нефть"»,— подчеркнул экономист.

24 августа министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, что США и страны Европы закупают нефть у Индии, хотя при этом продолжают обвинять ее в покупке российского топлива. Он призвал их отказаться от индийских энергоресурсов, «если не нравится». С 27 августа начали действовать дополнительные 25-процентные пошлины США на товары из Индии. Ввод тарифов Белый дом объяснил тем, что Нью-Дели закупает нефть у Москвы.

