МИД Индии предложил Западу не покупать нефть, «если не нравится»

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар сообщил, что США и страны Европы закупают нефть у Индии, хотя обвиняют ее в покупке российского топлива. Он призвал западные страны отказаться от закупки нефти у Индии, если им это не нравится.

«Если у вас проблемы с покупкой нефти у Индии, будь то нефть или нефтепродукты, не покупайте. Никто вас не заставляет. Но Европа покупает, Америка покупает. Так что не нравится — не покупайте»,— сказал министр на конференции, трансляция которой опубликована на YouTube-канале ANI.

В начале августа США ввели дополнительные пошлины в размере 25% на товары из Индии из-за того, что страна закупает российскую нефть. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио также заявлял, что покупка топлива у России мешает развитию американо-индийских отношений.