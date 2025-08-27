«Лидеры стран, чьи солдаты недавно бились врукопашную, теперь могут пожать друг другу руки»

Вступление в силу 50-процентных импортных пошлин США на товары из Индии вызвало бурную реакцию в мировых СМИ. Обозреватели оценивают перспективы обострения отношений между Индией и США. Они также отмечают, что Индия теперь может сблизиться с Китаем, с которым у нее совсем недавно был острый пограничный конфликт.

Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Председатель КНР Си Цзиньпин (слева) и премьер-министр Индии Нарендра Моди

Стоит ли США беспокоиться? Индийский премьер-министр Моди готовится к поездке в Китай

Похоже, что отношения (между Китаем и Индией.— “Ъ”), замороженные после столкновений в Гималаях пять лет назад, оттаивают под экономическим давлением президента США Дональда Трампа. Впервые с 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди на этой неделе отправится в Китай для участия в саммите, организованном китайским лидером Си Цзиньпином. Этот визит состоится после того, как Трамп ввел карательные 50-процентные пошлины на импорт из Индии.

На фоне геополитических потрясений два лидера, чьи солдаты в 2020 году сражались в жестоких рукопашных схватках кулаками, камнями и дубинками на спорной границе, теперь могут пожать друг другу руки, поставив экономическую стабильность выше старого соперничества. Вместе с Моди мировые лидеры из России, Пакистана, Ирана и стран Центральной Азии присоединятся к Си в эти выходные на саммите, который, по заявлению Пекина, станет крупнейшим на сегодняшний день саммитом Шанхайской организации сотрудничества — регионального клуба безопасности, основанного Москвой и Пекином, целью которого является изменение глобального баланса сил.

Тарифы Трампа для Индии повышены до 50% в наказание за покупку российской нефти

Обещанные президентом Дональдом Трампом 50-процентные пошлины на импорт из Индии вступили в силу в среду. США рискуют подорвать отношения, которые считаются для них ключевыми в рамках противодействия усилению Китая.

Трамп начал с 25%, но удвоил ставку в начале месяца в качестве наказания за покупку Индией российской нефти. Таким образом в отношении Индии сейчас действует один из самых высоких тарифов, введенных Трампом в рамках продолжающейся глобальной торговой войны. Трамп, похоже, непреклонен, требуя от Индии прекратить закупки российской нефти. В последние дни он переключил свое внимание на посредничество в установлении мира на Украине. По иронии судьбы Индия продолжала закупать российскую нефть на фоне предыдущих просьб США поддерживать низкие цены на нефть в условиях санкций против России.

Сегодня вступают в силу 50-процентные пошлины Трампа. Сильнее всего пострадает экспорт текстиля, драгоценных камней и ювелирных изделий

С решением США со среды ввести высокие 50-процентные пошлины на товары из Индии экспорт низкорентабельных и трудоемких товаров, таких как одежда, текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, креветки, ковры и мебель, станет невыгодным. Это поставит под угрозу низкоквалифицированные рабочие места в Индии.

С вступлением в силу новых пошлин Трампа торговые эксперты полагают, что стоимость индийского товарного экспорта в США может сократиться на 40–45% в 2025–2026 годах по сравнению с предыдущим годом. По оценкам аналитического центра Global Trade Research Initiative (GTRI), экспорт товаров в США может сократиться до $49,6 млрд в нынешнем году с почти $87 млрд в 2024–2025 годах. Под 50-процентные пошлины попадет две трети индийского экспорта в США, в результате чего по некоторым товарным категориям эффективные ставки пошлин превысят 60%.

США ввели 50-процентные пошлины против Индии из-за закупок российской нефти

Высокие пошлины, вступившие в силу в среду, могут нанести значительный ущерб экономике Индии, поставив под угрозу торговлю с крупнейшим рынком экспорта страны. В 2024 году Индия экспортировала в США товаров на сумму более $87 млрд.

Более трети импорта сырой нефти в Индию в прошлом году пришло из России, что вызвало критику со стороны Вашингтона. Торговый советник Трампа Питер Наварро заявил журналистам на прошлой неделе, что «Индия, похоже, не желает признавать свою роль в кровопролитии» на Украине.

Трамп вводит 50-процентные пошлины на товары из Индии как наказание за покупку российской нефти

Официальные лица в Индии предупреждают, что в результате страна, скорее всего, будет теснее сотрудничать с Москвой и Пекином и еще больше отдалится от Вашингтона. И даже если тарифная война останется позади, самой большой потерей станет доверие в отношениях с Вашингтоном в будущем.

«Трамп все испортил. Напряженная работа между двумя странами, которые, может, и не доверяли друг другу, но все же сумели выстроить прочные стратегические отношения, теперь может оказаться напрасной,— сказал высокопоставленный индийский торговый представитель, пожелавший остаться анонимным.— Перезагрузка займет много времени и, вероятно, не случится, пока Трамп не уйдет».

