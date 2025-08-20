Прочтение для почтения

Для расширения кругозора российским школьникам предложили читать литературу «патриотической направленности» — перечень таких произведений подготовило Минпросвещения. В список для внеклассного чтения попали не только художественные произведения, но и исторический нон-фикшн. А в перечнях для старшей и средней школы есть произведения об СВО. Опрошенные “Ъ” эксперты считают важным, чтобы чтение подобной литературы происходило «не из-под палки», и предполагают, что такие книги заинтересуют школьников, которые сами увлекаются историей.

В среду, 20 августа, Минпросвещения опубликовало «перечень произведений патриотической направленности», созданных современными писателями и рекомендованных для внеклассного чтения.

Список разделен на возрастные группы, в каждой из которых выделено несколько блоков в зависимости от исторического периода.

Так, для начальной школы предлагается 25 материалов в трех блоках: о Великой Отечественной войне, о родной земле и о великих людях России. Например, в списке фигурирует книга путешественника Федора Конюхова «Как адмирал Ушаков Черное море русским сделал». Все эти произведения с возрастным цензом «6+».

Больше всего книг — 28 — подготовлено для средней школы. К блокам, которые есть у младшеклассников, добавлены темы «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших». В последний блок попали сборники Олега Роя «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» и Михаила Федорова «Герои СВО. Символы российского мужества». Здесь возрастной ценз всех книг «12+».

Старшеклассникам в свободное от подготовки к ЕГЭ время предложено ознакомиться с 22 книгами с возрастным цензом «16+». Среди них заметно больше научно-популярных и документальных произведений на историческую тематику. Например, книга соавтора единого учебника по истории для 10–11-х классов помощника президента Владимира Мединского «Война. Мифы СССР. 1939–1945». Но есть здесь и художественные произведения, среди них — сборник стихотворений «ПоэZия русской зимы», в составлении которого принимала участие главный редактор RT Маргарита Симоньян, а предисловие написал Захар Прилепин. Его произведение тоже есть в списке — сборник историй о литераторах «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы».

«Обнаружение своих произведений в перечне рекомендованных Минпросвещения книг стало для меня неожиданностью»,— рассказал “Ъ” писатель Артем Драбкин. В списке для старшеклассников две его книги — «На войне как на войне. "Я помню"» и «Армия Победы. Великая Отечественная война» (в соавторстве с Алексеем Исаевым). «"Армия Победы" — это большая иллюстрированная энциклопедия, которую мы писали, стараясь не перегружать текст большим количеством названий и дат, то есть довольно понятным языком. Но я не уверен, что современным школьникам будет легко ее читать — она ориентирована на продвинутого и заинтересованного старшеклассника»,— объясняет писатель.

Это же, по мнению господина Драбкина, можно сказать и о сборнике «На войне как на войне». «Такие материалы не должны читать из-под палки и насильно. Но хорошо, что школьники смогут узнать о них из перечня. Ребят, поступающих на исторические специальности, это может заинтересовать и познакомить с жанром "устной истории", а также помочь им при написании рефератов и исследовательских работ»,— заключает писатель.

«Кто-то может сказать, что современные школьники перегружены информацией. Но к чтению — тем более качественной художественной литературы и документальных произведений — школьников нужно постепенно приучать и дисциплинировать,— уверен научный директор Российского военно-исторического общества, директор Центра по изучению войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Михаил Мягков.— В списке есть произведения об исторических событиях, свидетелями которых являются сами школьники. И у подростков появится возможность посмотреть, как это видят другие, задать вопросы, "прав ли я, прав ли автор". В том числе и не согласиться с ним, остаться при своем мнении — но главное, будет мотивация это мнение сформировать».

Господин Мягков считает еще одним плюсом списка сближение истории и литературы:

«Эти предметы должны друг друга дополнять, и в единых учебниках по истории школьникам предлагается множество документальных материалов об исторических событиях. Тут они дополняются и художественными».

«Современные дети точно такие же, как и раньше. Кому-то читать интересно, кого-то нужно заставлять активнее,— уверена учитель русского языка и литературы Татьяна Рассолова.— Но внеклассному чтению действительно нужно уделять внимание. Надо рекомендовать детям произведения, а главное — потом обсуждать с ними прочитанное». Педагог рассказывает, что раз в четверть встречается с ребятами, чтобы обсудить внеклассные произведения, список которых они обговаривают заранее: «Ко мне после подходят некоторые ученики и честно признаются, что заполнили читательский дневник, не читая самого произведения, но после обсуждения на уроке у них появилось желание с ним познакомиться. И даже если кто-то из детей так ничего и не прочтет, они хотя бы послушают рассуждения своих увлеченных одноклассников».

Госпожа Рассолова считает важным создание подобных списков, тем более для современной литературы: «Необходимую классику учителя могут посоветовать и сами, а следить за всеми новинками, конечно, невозможно. Если же произведения одобрены Минпросвещения, мы можем не переживать за их качество». Также она предполагает, что такие списки будут полезны классным руководителям, преподающим не литературу, а другие предметы: «Это поможет говорить с учениками о патриотизме, которому сейчас в школе уделяется особое внимание». Педагог надеется, что все рекомендованные произведения можно будет найти в электронном виде бесплатно: «Тогда у детей и учителей будет больше возможностей ознакомиться с этими книгами».

