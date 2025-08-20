В список для внеклассного чтения вошли «Тени Донбасса» и «Мифы СССР» Мединского

Минпросвещения России подготовило список патриотических произведений современных писателей для внеклассного чтения. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

Ведомство создало отдельные перечни для начальной (1–4 классы), основной (5–9 классы) и старшей школы (10–11 классы). Список разделен на несколько разделов: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

Среди произведений, рекомендованных учащимся начальных классов,— «Минин и Пожарский» Ларисы Скрыпник, «Беседы о войне» Елены Ульевой, «Юные герои Великой Отечественной» Анны Печерской. В список для 5–9 классов попали три произведения Олега Роя: «Сыны Победы», «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны» и «Неотправленные письма».

10-11 классам рекомендовано прочитать книги «Война. Мифы СССР. 1939-1945» Владимира Мединского, «Взвод. Офицеры и ополченцы русской литературы» Захара Прилепина и «Герои 1812 года. От Багратиона и Барклая до Раевского и Милорадовича» Алексея Шишова.

