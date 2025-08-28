Женщины слишком красивые

Дуэт «Волкова Санков», состоящий из солистки распавшейся группы «Колибри» Инны Волковой и петербургского аранжировщика Виктора Санкова, выпустил альбом «Лирикалирика». Поклонник «Колибри» Игорь Гаврилов оценил размах собственного творческого поиска двух музыкантов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В текстах Инны Волковой — грустная, язвительная, порой опасная ирония, какой не было у «легкомысленного» «Колибри» образца песни «Желтый лист осенний»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В текстах Инны Волковой — грустная, язвительная, порой опасная ирония, какой не было у «легкомысленного» «Колибри» образца песни «Желтый лист осенний»

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С 1988 по 2011 год петербургская группа «Колибри» выпустила шесть альбомов в диапазоне от барокко-попа до альтернативного рока в сотрудничестве с музыкантами групп «Аквариум», «Телевизор», Tequilajazzz, «Препинаки» и др. Благодаря «Колибри» в золотом фонде отечественного рока остались такие песни, как «Женские штучки», «Желтый лист осенний», «Орландина», «Американская жена», «Волна», «Тот, который», «Темочка»... «Колибри» остались в истории как единственная группа с женским вокалом, которая ассоциируется с классическим периодом Ленинградского рок-клуба. Да и во всем русскоязычном роке певиц, которых с полным правом можно назвать сегодня легендарными, было не так много. Жанна Агузарова в Москве, Настя Полева в Свердловске и девушки из «Колибри» в Питере.

В 2021 году после большой паузы появился альбом «Колибри» «Счастья нет». В интервью “Ъ” участница «Колибри» Инна Волкова назвала этот альбом последним в истории группы (см. “Ъ” от 13 мая 2021 года). Альбом был создан на основе архивных записей и набросков конца 1990-х — начала 2000-х, которые в итоговой фонограмме совмещены с новыми вокальными партиями. В дальнейших планах группы было переиздание бэк-каталога и выпуск трибьют-альбома. О новом материале речи не было.

Однако у Инны Волковой во время работы над альбомом «Счастья нет» сложился очень продуктивный творческий альянс с аранжировщиком Виктором Санковым.

У них постепенно стали рождаться новые песни, о которых Инна Волкова стала писать в своих соцсетях. У дуэта не было никакого кабального контракта с рекорд-лейблом, никаких обязательств. Они позволили процессу идти своим чередом, без спешки.

Альбом дуэта «Волкова Санков» «Лирикалирика» — это девять песен, продолжающих историю «Колибри», хотя формально и не являющихся альбомом группы.

В традициях «Колибри» у альбома есть основной саунд-продюсер (Виктор Санков) и отличная компания приглашенных музыкантов. Например, в первой песне «Лирикалирика» сыграл Андрей Муратов, в прошлом клавишник «ДДТ» и звукорежиссер альбомов «Колибри» «Найди 10 отличий» и «Бес сахара». В треке «Лирикалирика» также звучит труба Романа Парыгина (экс-«Ленинград», ныне — «Радар») и барабаны Вадима Латышева («Кирпичи»). А в песнях «М.алоэ» и «8 секунд» сыграла барабанщица Ольга Долгополова, работающая с Виктором Санковым в группе «Сети», а также аккомпанирующая певице Алсу.

С самого начала альбом выносит слушателя куда-то далеко-далеко за рамки поп- и рок-мейнстрима: фри-джазовые барабаны с перебором акустической гитары, типичный для «Колибри» вокал и характерные для текстов Инны Волковой стихотворные образы, вроде «женщины слишком красивые так неприятно хихикают, часики, хоть и негромко, но тикают, тикают, тикают».

Прелесть даже не в том, что все это очень толково записано в студии и мгновенно запоминается, а в том, что никто другой на русскоязычной сцене в этой традиции давно не работает. «Эта традиция» — это филигранная работа инструменталистов, безудержная фантазия автора текста и полная свобода от формата. Песня «Лирикалирика» длится почти шесть минут: в середине песни путаный джаз перетекает в эстраду 1960-х, потом наступает период солнечной киномузыки, а ближе к финалу в песне вновь появляются «ужасные белые лыжники» из зачина.

«Потанцуй-ка» — более причесанный и внятный в стилистическом смысле трек в стиле джаз-мануш, однако в текстах Инны Волковой скрыта грустная, язвительная и временами опасная ирония. И чем дальше слушаешь альбом, тем меньше хочется думать о нем в понятиях «легкомысленного» «Колибри» образца песни «Желтый лист осенний». Санков и Волкова явно увлечены сложными ритмами (они возвращаются в песне «М.алоэ»), строение композиций вызывает ассоциации с группой The Last Dinner Party (но бывают и треки на одну минуту с копейками), а голос певицы вдруг заставляет вспомнить Алису Фрейндлих. «Смотри, как я живу с ножом внутри», «Сестры немилосердия в жестких воротниках», «Нет, я не видела, как под тобой образуется пьедестал» — образный ряд в текстах Инны Волковой может быть и таким — тревожным, неустойчивым, мрачным.

Отдельного внимания заслуживает песня «Купе увядающих роз», придуманная в 1998 году под впечатлением от нескончаемых гастролей «Колибри» и огромного количества цветов, которые дарили на концертах.

Наталья Пивоварова даже хотела снять фильм с таким названием. Вскоре Наталья Пивоварова группу покинула, а в 2007 году умерла. А теперь песня получила новую жизнь — в аранжировке с замысловатыми ломаными ударными. Хотя именно эту песню стоило бы оставить в привычном для поклонников «Колибри» формате «старой эстрады».

Интересно, что пока дуэт «Волкова Санков» записывал свои песни, над переработками песен «Колибри» работали бас-гитарист «Вежливого отказа» Дмитрий Шумилов и певица Анна Чайковская. Кавер-версия песни «Колибри» «Океан», записанная ими с участием Инны Волковой, недавно выпущена в виде сингла. И при этом главный аналог альбома «Лирикалирика» — это тот же «Вежливый отказ». Свободная, постоянно видоизменяющаяся музыка с фри-джазовой основой и дикими стихотворными виражами.

Игорь Гаврилов