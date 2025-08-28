В UEFA обеспокоены планами провести матч чемпионата Испании в США

Намерение Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вынести матч 17-го тура чемпионата страны между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами (штат Флорида, США) вызвали обеспокоенность Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), сообщает испанское издание As.

По информации источника, в UEFA считают, что такая стратегия экспансии «подрывает спортивный дух национальных турниров». В материале также говорится, что в организации осведомлены о негативной реакции на эту инициативу Football Supporters — ассоциации, объединяющей болельщиков европейских футбольных клубов.

Как пишет As, «планы RFEF и La Liga претерпят существенные изменения» после заседания исполкома UEFA 11 сентября. Этот вопрос будет вынесен на обсуждение в одном из комитетов, причем речь идет не о вынесении решения, касающегося одного конкретного матча, а о разработке полноценных норм, регулирующих эту сравнительно новую область. После исполкома решение UEFA будет передано в Международную федерацию футбола (FIFA).

О планах провести матч «Вильярреал»—«Барселона» в Майами RFEF сообщила 11 августа. Против них высказались клубы, в числе которых был и мадридский «Реал», игроки, болельщики и защищающие их права организации.

Подробнее — в материале «Ъ» «Футболизм шагает по планете».

Арнольд Кабанов