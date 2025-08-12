Футболизм шагает по планете

Новым витком глобализации европейского клубного футбола стало решение испанской национальной федерации о переносе матча чемпионата страны между «Вильярреалом» и «Барселоной» в США. Ранее такая тактика широко применялась как раз американскими лигами с целью продвижения локальных видов спорта. В футболе консенсус о необходимости «экспортировать» внутренние первенства не достигнут. Конкретно этому испанскому эксперименту уже готова противостоять местная ассоциация болельщиков, сообщившая о намерении обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) с целью «остановить этот произвол».

О планах провести матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу между «Вильярреалом» и «Барселоной» за рубежом сообщила Королевская испанская футбольная федерация (RFEF). Она санкционировала перенос декабрьской встречи из Валенсийского сообщества, региона на востоке страны, в американский штат Флорида, на 82-тысячный MetLife Stadium в Майами.

Это событие привлекло особое внимание, так как прежде матчи европейских лиг за рубежом не игрались. Окончательное решение, впрочем, еще не принято. На данный момент резолюция RFEF передана в Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), который, в свою очередь, должен инициировать рассмотрение вопроса Международной федерацией футбола (FIFA). Последнее слово будет именно за ней.

На самом деле идея об экспорте топового европейского футбола за рубеж муссируется уже довольно давно. Не сложно догадаться, что дорогу к этому функционерам Старого Света прокладывали их американские коллеги.

Иногда в увлеченной крикетом Великобритании проходят матчи регулярного чемпионата Главной лиги бейсбола (MLB). А уж NFL — крупнейшая лига мира по американскому футболу — путешествует по миру уже много лет. В будущем сезоне она приедет на ранее не опробованную территорию — в Мадрид и Дублин. До этого матчи NFL неоднократно «гостили» в Англии и Германии. Об успехе продвижения локального вида говорит хотя бы вот какой факт: необходимость организации таких встреч, например, учитывалась при возведении нового стадиона лондонского «Тоттенхема» (открыли его в 2019 году). Он по-особенному сконструирован: поле для американского футбола спрятано под полем для футбола, привычного европейцам.

Между тем в европейском сообществе тема вынесенных матчей всегда оставалась крайне дискуссионной.

Конечно, ежегодной историей стало проведение за рубежом, в том числе и в США, товарищеских встреч. Никто не был против предсезонных турне, но настоящим экспортом европейского клубного футбола это все-таки не назовешь. Были и различные эксперименты с суперкубками: французский, скажем, объездил три континента и с десяток стран. Но и любой суперкубок ведь официальным матчем именуется лишь с формальной точки зрения. Де-факто он имеет в лучшем случае полутоварищеский статус. И тем не менее долго ни на что более существенное рассчитывать не приходилось.

Испанцы задумывались о проведении матча внутреннего первенства за границей в конце прошлого десятилетия.

По задумке «Барселона» еще в 2018 году, когда ее лидером был Лионель Месси, должна была отправиться в США на игру чемпионата против «Жироны». Через год La Liga продвигала аналогичную идею, только речь велась о встрече «Атлетико»—«Вильярреал». Оба предложения были отвергнуты FIFA — этот формат противоречил уставу головной федерации. Тогда RFEF заключила очень выгодный, на €40 млн в год, контракт с саудовской компанией Sela на проведение в аравийском королевстве Суперкубка Испании. Изначально соглашение было трехлетним, но впоследствии его продлили до 2029 года с сохранением финансовых условий.

Благодатной почвой для возвращения к теме «вывоза» национальных чемпионатов стало антимонопольное разбирательство между FIFA и нью-йоркской промоутерской организацией Relevent Sports. Стороны в итоге достигли соглашения, а в Relevent Sports тогда подчеркнули, что FIFA «рассматривает возможность внесения поправок в существующий регламент». С тех пор представители множества лиг охотно говорили об открывшихся перспективах.

Пионером в деле «покорения Америки» хотел стать, например, президент итальянской Серии A Эцио Симонелли. С любопытством мировые СМИ говорили и о планах UEFA провести в США финал Лиги чемпионов: такую перспективу не стал отметать и президент союза Александр Чеферин. Не оставался в стороне и глава испанской La Liga Хавьер Тебас. Он еще в прошлом году обозначил сроки. «Матч в США можно будет провести в сезоне-2025/26»,— сказал он в интервью газете Expansion.

Радикально против этой идеи высказывались лишь в Англии.

Наиболее активные группы болельщиков восприняли в штыки мысль президента «Ливерпуля» Тома Вернера о проведении «игр Премьер-лиги в Нью-Йорке, Токио, Лос-Анджелесе, Эр-Рияде, Рио-де-Жанейро». Проблемой вскоре озаботились и в британском правительстве: в мае The Guardian писала, что власти готовы ввести запрет на проведение матчей внутренних состязаний за пределами Соединенного Королевства.

Тема остается чувствительной для футбольной общественности и в континентальной Европе. Поддержка футбольных функционеров, разумеется, фактор определяющий, но вот общепринятым, мейнстримным, такой подход к глобализации футбола пока не стал.

Да взять хотя бы матч «Вильярреал»—«Барселона».

С объявления RFEF о его переносе в Майами не прошло и суток, а Федерация акционеров и партнеров испанского футбола (FASFE) — крупнейшая в стране организация, представляющая интересы болельщиков, уже выступила с жесткой критикой.

Там назвали решение совета директоров RFEF «позорным», «подрывающим честность соревнований» и обратили внимание на то, что оно «нарушает права владельцев сезонных абонементов».

Теперь в FASFE намерены обратиться в Высший спортивный совет Испании, «в компетенции которого» «остановить этот произвол». В «Вильярреале», правда, уже успели ответить на публикацию FASFE. Клуб обеспечит лояльным болельщикам бесплатный трансфер до места проведения матча. А тем, кто «не сможет или не захочет ехать», он оформит 20-процентную скидку на абонемент. Но и этим проблемы «плана Майами» не ограничиваются. Им, как сообщает As, недовольны сами игроки: против его реализации выступили капитаны команд, а президент испанского профсоюза футболистов Давид Агансо отметил, что La Liga нарушила коллективный договор, скрыв от главных действующих лиц важнейшие детали проекта: критерии отбора команд, сведения о перелетах, медицинском страховании, отборе судей, телевизионных контрактах.

Роман Левищев