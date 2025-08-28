Площадь лесного пожара в Геленджике после атаки БПЛА выросла до 14 га

Площадь пожара в Геленджикском лесничестве после падения обломков БПЛА выросла более чем в четыре раза — с 3,2 га до 14 га. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Площадь возгорания в районе базы отдыха Красная щель составляет 6 га, в районе Грековой щели — 5 га, Темной щели — 1 га, у села Береговое — 2 га, уточнили в штабе.

В краевом управлении МЧС рассказали Telegram-каналу «Подъем» об эвакуации 23 человек с нудистского пляжа. «Они отдыхали там с вечера. Когда начался пожар, покинуть они самостоятельно не могли, потому что справа горы, а слева было задымление»,— уточили в министерстве.

Лесной пожар начался сегодня. Изначально площадь возгорания не превышала 200 кв. м. После ее увеличения к тушению привлекли вертолет.