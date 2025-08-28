Слюсарь: в Ростовской области вряд ли введут новый мораторий на строительство

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-конференции рассказал об промежуточных итогах градостроительного совета региона. Одним из решений структуры стал отказ застройщику в возведении нового жилого комплекса в Аксае со стороны въезда из Москвы из-за неэстетичного вида.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Большой проект, по словам господина Слюсаря, вернули на доработку, так как он отвечал на понятие «человейника». Врио губернатора отметил, что не хотел бы, чтобы «знакомство» с Ростовом-на-Дону туристов, следующих на юг с севера, начиналось с «прямоугольных зданий без изюминки».

Кроме того, Юрий Слюсарь, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что в регионе вряд ли введут новый мораторий на строительство. Решение вводилось, так как властям была необходима пауза, а смысла в новых ограничительных мерах глава области пока не видит

Константин Соловьев