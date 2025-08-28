Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Советник Трампа назвал конфликт на Украине «войной Моди»

Власти Индии финансируют военный конфликт на Украине закупкой российской нефти, заявил торговый советник Белого дома Питер Наварро. По его мнению, теперь «дорога к миру частично пролегает через Нью-Дели».

По словам советника, покупая российскую нефть «со скидкой», Индия помогает России и вредит США, которые финансово помогают Украине. «Все в Америке проигрывают из-за действий Индии. Потребители, предприятия ... Высокие индийские тарифы лишают нас рабочих мест, заводов, доходов и более высоких зарплат»,— сказал он в интервью Bloomberg.

«В итоге проигрывают налогоплательщики, потому что нам приходится финансировать войну (премьер-министра Нарендры) Моди», — добавил господин Наварро.

27 августа начали действовать дополнительные 25-процентные пошлины США на товары из Индии. Ввод тарифов американские власти объяснили тем, что Нью-Дели закупает российскую нефть. Сейчас пошлины Вашингтона на индийский импорт составляют 50%. Из-за тарифов Москва предоставила Нью-Дели скидку в 5% на нефть. Поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин заверил, что несмотря на санкции и рост тарифов импорт российской нефти останется на прежнем уровне.

Как зарубежные СМИ оценивают влияние 50-процентных пошлин, которые Трамп наложил на Индию,— в материале «Ъ».

