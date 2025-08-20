Россия предоставила Индии скидку 5% на нефть

Скидка на российскую нефть для Индии составляет 5%, поскольку для Нью-Дели фактически нет альтернативных источников. Об этом заявил временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин на пресс-конференции в Дели.

«Скидка на российскую нефть для Индии составляет около 5%. Индия понимает, что нет возможности изменить источник поставок»,— сказал дипломат (цитата по The Times Of India).

Представитель посольства сообщил, что 90% торговых платежей между Индией и Россией теперь осуществляются в валютной паре рупия-рубль. Он добавил, что проблемы с платежами между странами решены, все российские компании принимают рупии. Господин Бабушкин подчеркнул, что у России есть «совершенно особый механизм» для продолжения поставок нефти в Индию. Он подчеркнул, что несмотря на вводимые санкции и рост тарифов со стороны США импорт российской нефти останется на прежнем уровне.

Также дипломат сообщил, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди встретятся в Дели в этом году.