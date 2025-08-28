РЖД прорабатывает посадку в поезд по биометрии

РЖД с Минцифры и Минтрансом обсуждают возможность посадки пассажиров в поезд по биометрии, рассказал замглавы холдинга Евгений Чаркин. Компания хочет протестировать технологию на одном из действующих маршрутов. По результатам эксперимента примут решение о масштабировании технологии.

Как пояснил господин Чаркин, для идентификации пассажиров будут использовать Единую биометрическую систему (ЕБС), а также Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). «Посадка в поезд по биометрии — это все же дополнительная опция, паспорт в поездке все равно необходимо иметь при себе»,— заявил он на железнодорожном салоне «Pro //Движение. Экспо» (цитата по ТАСС).

С 1 сентября в России можно будет использовать биометрию при оформлении билета и посадки на поезда дальнего следования при наличии у перевозчика такой технической возможности — через ЕСИА и ЕБС. Другие способы посадки также сохраняются.

