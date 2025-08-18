Пассажиры смогут использовать биометрию при посадке на поезд с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года пассажиры поездов дальнего следования в России смогут оформлять билеты и проходить посадку по биометрии. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин 13 февраля.

Новая опция будет доступна при наличии технической возможности у перевозчика через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единую биометрическую систему (ЕБС). При этом традиционные способы оформления билетов и посадки сохранятся.

Изменения, внесенные в правила перевозок, распространяются и на высокоскоростные поезда. Услуга коснется только пользователей ЕБС, прошедших предварительную регистрацию биометрических данных.