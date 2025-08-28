Свыше 300 человек ищут пропавшего в Артемовском мальчика Тимофея Цыпленкова

В Артемовском (Свердловская область) в поисках пропавшего восьмилетнего мальчика Тимофея Цыпленкова принимают участие более 300 человек, сообщили в добровольческом поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Тимофей Цыпленков

Фото: ОМВД России «Артемовский» Тимофей Цыпленков

Фото: ОМВД России «Артемовский»

В поисково-спасательных работах участвуют местные жители, поисковики «Лизы Алерт» Свердловской области, сотрудники МЧС, представители «Русской общины». Мальчика искали также добровольцы из других свердловских поисковых организаций — «РМК Поиск» из Екатеринбурга, «Мамонт» из Красноуфимска и «Доброволец» из Буланаша. Совместно с полицией продолжается отработка всех возможных версий пропажи мальчика.

Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сейчас водолазы ищут мальчика на заброшенном карьере, в котором раньше добывали уголь. «Водоем хоть и небольшой, но очень глубокий — есть участки глубиной более 30 м. Примерно в 500 м от него располагается другой водоем, еще более глубокий, где также могли находиться Тимофей и его друзья. Там тоже работают сотрудники полиции, прочесывая местность. Представителям ОВД помощь оказывают три служебно-разыскные собаки ЦКС свердловского главка МВД по кличкам Стелла, Диггер и Азарт»,— сказал полковник Горелых.

Он также сообщил, что брата и двух сестер Тимофея временно забирали из семьи — 11-летнего мальчика и девочек 17 и 14 лет. Их поместили специализированный центр помощи семье и детям поселка Буланаш, однако родители могли навещать и забрать их в любой момент. Сейчас они находятся у бабушки. Семья ранее на учете не состояла.

Накануне следственный комитет организовал проверку по факту исчезновения Тимофея Цыпленкова в Артемовском. Днем 26 августа он ушел от дома по улице Загородной и не вернулся. Вечером того же дня на берегу местного затопленного карьера была найдена одежда мальчика — футболка, джинсы и сланцы.

Ирина Пичурина