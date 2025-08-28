Китай призвал не допустить расширения конфликта и военной эскалации на Украине

Китайские власти призывают все стороны российско-украинского конфликта не допускать распространения конфликта и избегать военной эскалации. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь на брифинге.

«Мы призываем все заинтересованные стороны придерживаться трех принципов: не допускать распространения конфликта, избегать военной эскалации и воздерживаться от действий, провоцирующих рост напряженности»,— сказал представитель китайского МИД (цитата по ТАСС).

По мнению китайских властей, такой подход «поможет снижению эскалации и созданию условий, благоприятных для политического урегулирования кризиса».

Агентство Bloomberg 19 августа сообщало о готовности около 10 стран отправить войска на Украину в рамках предоставления возможных гарантий безопасности для Киева. По данным Financial Times, Вашингтон пообещал предоставить европейским странам средства разведки, наблюдения и рекогносцировки, а также помочь со структурами командования и контроля за критически важными системами, требуемыми для поддержания воздушной безопасности Украины.

Кремль называл гарантии безопасности важнейшей темой по урегулированию на Украине. При этом Россия неоднократно высказывалась против размещения на Украине военнослужащих из Европы. Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что российская сторона согласна на обеспечение гарантий безопасности Украины согласно плану, согласованному в Стамбуле весной 2022 года: с участием постоянных членов Совбеза ООН (включая саму РФ и Китай).

Анастасия Домбицкая