Премьер Дании назвала серьезной ситуацию вокруг Гренландии и планов США

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен прокомментировала информацию о попытке близких к Дональду Трампу граждан США оказать влияние на жителей Гренландии. Госпожа Фредериксен назвала эту ситуацию серьезной.

Метте Фредериксен

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters Метте Фредериксен

Фото: Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / Reuters

Она отметила, что с самого начала говорила о серьезности намерений господина Трампа присоединить Гренландию к США. «Американцы не отрицают того факта, что все должно быть именно так,... и это, конечно, серьезно»,— заявила она (цитата по TV2).

Как сообщило вчера датское издание DR, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении «секретной операции» с целью принудить жителей Гренландии «к подчинению США». В датской разведслужбе считают, что Гренландия стала «объектом различных кампаний» по вмешательству во внутренние дела или оказанию влияния на население. Из-за этих сведений глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро.

