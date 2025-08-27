МИД Дании вызвал представителя США из-за «секретной операции» в Гренландии

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен вызвал временного поверенного в делах США в Копенгагене Марка Штро. Датское издание DR со ссылкой на источники сообщило, что поводом стала информация о попытке близких к президенту США Дональду Трампу американских граждан оказать влияние на жителей Гренландии.

По данным DR, полученной от правительственных источников, власти Дании подозревают нескольких американцев в проведении «секретной операции» с целью принудить жителей Гренландии «к подчинению США». В датской разведывательной службе считают, что Гренландия стала «объектом различных кампаний» по вмешательству во внутренние дела или оказанию влияния на население.

«Любая попытка вмешательства во внутренние дела Королевства, очевидно, будет неприемлемой»,— говорится в сообщении Ларса Лёкке Расмуссена, которое приводит DR. Глава датского МИДа пообещал провести «беседу» с представителем США по этому вопросу.

После вступления на второй президентский срок Дональд Трамп неоднократно говорил о возможном присоединении Гренландии — автономной территории в составе Дании — к США. Он утверждал, что этот шаг — «абсолютная необходимость» — для национальной и экономической безопасности Соединенных Штатов. Дания такую возможность исключала. Власти Гренландии и вовсе заявили, что жители острова хотят быть независимыми как от Дании, так и от США.

Лусине Баласян