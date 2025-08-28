Ростовская область заняла второе место в ЮФО по росту доходов населения

В январе-июне 20255 года по среднедушевым номинальным денежным доходам населения Ростовская область заняла второе место среди субъектов ЮФО с показателем более 53,4 тыс. руб. При этом потребительские расходы жителей региона достигли 53,9 тыс. руб. Об этом сообщается в докладе Росстата.

Максимальный разрыв был отмечен в конце первого квартала года, когда расходы жителей Дона превысили доходы на 12%. Во втором квартале ситуация стала противоположной: объем поступлений превысил траты на 9%.

Согласно данным Росстата, лидером субъектов ЮФО по уровню денежных поступлений стал Краснодарский край — 67,6 тыс. руб., по этому показателю он вошел в топ-10 регионов России.

По итогам первого полугодия 2025 года, в целом по ЮФО номинальные денежные доходы составили 53,6 тыс. руб. в расчете на душу населения, расходы — порядка 50,4 тыс. руб.

