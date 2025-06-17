Расходы жителей Дона превысили доходы на 12% в 2025 году

Жители Ростовской области в январе-мае 2025 года потратили на оплату товаров и услуг, а также на различные платежи и взносы на 12% больше, чем получили доходов. Это следует из доклада Росстата «Социально-экономическое положение России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По размеру среднедушевого дохода населения в первом квартале года Ростовская область заняла второе место среди субъектов ЮФО с показателем более 48 тыс. руб. В то же время потребительские расходы жителей региона составили около 54 тыс. руб.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что по уровню доходов населения Ростовская область расположилась на 32-м месте среди регионов России по данным за 2024 год. За чертой бедности оказались 7,7% населения. Это на 1,9% меньше прошлогодних показателей.

Наталья Белоштейн