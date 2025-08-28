Чистая прибыль Fix Price в первом полугодии упала в 2,3 раза

По итогам первого полугодия выручка ПАО «Фикс прайс» выросла на 4,5%, до 148,2 млрд руб. Чистая прибыль составила 3,9 млрд руб., упав в 2,3 раза в годовом выражении, передает «Интерфакс».

Согласно отчетности ритейлера, его розничная выручка показала рост на 9,2%, до129,5 млрд руб. Оптовая выручка сократилась на 19,5%, до 18,7 млрд руб.

Скорректированная EBITDA по МСФО 16 снизилась на 17,8%, до 16,4 млрд руб. Рентабельность по этому показателю составила 11,1% против 14,1% годом ранее. Капитальные затраты компании выросли почти вдвое, до 4,4 млрд руб. Компания объяснила это инвестициями в строительство нового распределительного центра в Казани и открытием новых магазинов, число которых за шесть месяцев достигло 300.

В июле Fix Price (MOEX: FIXP) завершила прием оферт в рамках внебиржевого обмена ГДР (глобальных депозитарных расписок) Fix Price plc на акции ПАО «Фикс Прайс». Ритейлер получил заявки в объеме 16,7% капитала «Фикс Прайс».

