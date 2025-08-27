Еще четверых жителей Ленобласти задержали по подозрению в помощи аферистам

Спустя два месяца после задержания первых предполагаемых участников группы пособников IT-мошенников в Ленинградской области остановили еще четверых подозреваемых. Аферисты совершили 11 хищений и нанесли ущерб на 5,1 млн рублей, сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По информации правоохранителей, задержанные оказывали содействие в совершении преступлений мошенникам из-за рубежа. Для обмана россиян задействовали личные кабинеты одного из отечественных операторов сотовой связи, зарегистрированные на подконтрольных фигурантам юрлиц. Затем фигуранты обналичивали деньги. Полиция установила причастность жителей Ленобласти к девяти эпизодам мошенничества.

Сотрудники ведомства установили еще два факта обмана петербуржцев. Предполагаемыми соучастниками аферистов были четыре жителя Ленобласти. При обыске полицейские изъяли шесть телефонов, 31 банковскую карту, а также шесть сим-карт и почти 700 тыс. рублей наличными.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пенсионер из Ломоносова лишился 8 млн рублей из-за мошенников.

Татьяна Титаева