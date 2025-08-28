В Ростове запретят публиковать данные о гостевых домах без идентификации

С 1 января 2026 года в Ростове-на-Дону запретят публиковать в сети интернет информацию о гостевом доме, в том числе на сайтах-агрегаторах, без указания идентификационного номера и ссылки на запись в реестре. Об этом сообщает «Деловая газета. Юг» со ссылкой на данные администрации города

С этого же времени будет запрещена деятельность гостевых домов, не внесенных в реестр. Для владельцев незарегистрированных гостевых домов будут предусмотрены административные штрафы за незаконную предпринимательскую деятельность.

Информация о количестве действующих в донской столице гостевых домов станет доступна только после 1 января 2026 года.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области до конца 2027 года легализуют деятельность 2 тыс. гостевых домов по федеральному проекту.

Наталья Белоштейн