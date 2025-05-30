В Ростовской области узаконят работу 2 тысяч гостевых домов

Ростовская область и Краснодарский край стали участниками пилотного проекта по легализации сдачи гостевых домов. Соответствующий закон приняла Государственная дума 27 мая 2025 года. Законопроект коснется более 2 тыс. подобных объектов в Ростовской области. Об этом на круглом столе «Коммерсантъ – Ростов» в Торгово-промышленной палате региона сообщила президент областной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам госпожи Папиж, эксперимент продлится до 31 декабря 2027 года, а начнется в сентябре 2025 года. До старта проекта региональные власти должны утвердить законодательные акты для включения гостевых домов в сферу туристических услуг. Согласно новым нормам, данной категории средств размещения будут присваивать персональные идентификационные номера, как и гостиницам.

«Введение эксперимента создаст ряд трудностей для бизнеса, поскольку не все объекты смогут выполнить установленные требования. Под описание гостевого дома, который может соответствовать этой категории и оказывать услуги по размещению, подпадает объект не выше трех этажей, расположенный в населенном пункте с разрешенным жилым строительством»,— пояснила Папиж.

Мини-гостиницы в садоводческих товариществах останутся вне правового поля.

Ранее, «Ъ-Ростов» рассказывал как донские отельеры выступают за сезонную оплату турналога.

Валентина Любашенко