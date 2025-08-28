Вокзал Ростов-Главный лидирует по отправке посылок на СКЖД

Вокзалы Северо-Кавказской железной дороги с начала года приняли и отправили около 17 тыс. посылок. В сравнении с 2024 годом показатель вырос на 28%, говорится в сообщении пресс-службы СКЖД.

Уточняется, что наибольшее количество грузов за семь месяцев отправили с вокзала Ростов-Главный.

«Посылки на вокзалах принимаются только в открытом виде с целью предотвращения отправки запрещённых грузов. В их числе – лекарственные препараты, жидкости в любом виде и в любой таре, деньги, а также драгоценности, животные и биоматериалы», – отметили в сообщении.

Константин Соловьев