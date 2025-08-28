Экспорт продукции АПК Ставропольского края достиг $315 млн

Минсельхоз России провел видеоконференцию по реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК». Об этом сообщил Минсельхоз Ставропольского края.

В мероприятии участвовали заместитель директора Департамента международного сотрудничества и развития экспорта продукции АПК Минсельхоза РФ Залина Айба, начальник Управления развития экспорта продукции АПК Екатерина Фомина, заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Артем Ильин. Также присутствовали представители Россельхознадзора, ФГБУ «Агроэкспорт», региональных ведомств и компаний-экспортеров.

Участники обсудили текущую динамику экспорта сельхозпродукции и выполнение регионального проекта «Экспорт продукции АПК» Ставропольского края.

Согласно паспорту проекта, целевой объем экспорта АПК в регионе должен достичь $938,1 млн в год к 2030 году. План на 2025 год установлен на уровне $641,1 млн.

По данным ФТС, объем экспорта продукции АПК Ставропольского края составил $314,95 млн, что равняется 49% от годового плана. В структуре экспорта лидируют мясная и молочная продукция ($153,3 млн, рост 19,3% к аналогичному периоду 2024 года) и зерновые ($31,5 млн). Также вывозились продукция масложировой отрасли ($31,4 млн), рыба и морепродукты ($280 тыс.) и прочая продукция АПК ($26,7 млн).

Хотя экспортные потоки пшеницы в Азербайджан сократились, наблюдается позитивная тенденция: объемы поставок ставропольской пшеницы в другие российские регионы выросли с 920 тыс. тонн до 1,5 млн тонн за аналогичные периоды.

До конца года все запланированные показатели регионального проекта "Экспорт продукции АПК" будут выполнены.

