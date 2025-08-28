На Средний Урал ввезли миллионы клещей и насекомых для борьбы с вредителями
С 26 по 27 августа в Свердловскую область самолетом доставили 10,2 млн насекомых и клещей-энтомофагов. Они предназначены для борьбы с вредителями, сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Нарушений в ветеринарных документах в ходе проверки не выявлено. Насекомых и клещей отправят предприятиям Екатеринбурга и Среднего Урала.
Энтомофаги призваны бороться с вредителями, активно уничтожающими урожай сельскохозяйственных культур. Полезные насекомые-хищники, членистоногие и другие организмы уничтожают или контролируют численность вредителей растений, являясь альтернативой химическим пестицидам.
Напомним, в период с 23 по 30 июля в Екатеринбург и Свердловскую область поступило более 10 млн насекомых и клещей-энтомофагов из Краснодарского края.